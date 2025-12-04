Realizan tómbolas y sorteos para ayudar a la familia de Gustavo Santos a costear los gastos judiciales

Vecinos y allegados impulsan la iniciativa para acompañar a los familiares en este difícil momento.

La familia de Gustavo Santos, el joven asesinado en Picún Leufú, organiza una serie de tómbolas y rifas solidarias con el fin de reunir fondos para afrontar los gastos judiciales que demanda la causa. Vecinos y allegados impulsan la iniciativa para acompañar a los familiares en este difícil momento.

La primera tómbola tiene un valor de 50 mil pesos e incluye como primer premio un Fiat Uno modelo 1993; segundo premio, un ternero de entre 80 y 100 kilos; y tercer premio, otro ternero. El sorteo se realizará el 10 de diciembre por la Lotería Nacional Nocturna.

Además, se lanzó un segundo sorteo con un costo de 20 mil pesos. En este caso, el primer premio es un cordero; el segundo, un chivo; y el tercer premio consiste en dos pollos, dos kilos de chorizos y una gaseosa de tres litros. El sorteo será el 17 de diciembre.

La tercera propuesta es una rifa también de 20 mil pesos, cuyos premios incluyen una canasta navideña como primer premio; una canasta borracha como segundo; una mesa salada para seis personas como tercero; y un combo dulce como cuarto premio. Esta rifa se sorteará el 23 de diciembre por la Lotería Nocturna Neuquina.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden adquirir los números disponibles o realizar un aporte económico mediante el alias Santos98.