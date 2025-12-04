Habrá corte programado afectará a un sector de Cutral Co este viernes

Entre las 8 y las 10 de la mañana

informó que este viernes 5 de diciembre, entre las 8 y las 10 de la mañana, se llevará a cabo una suspensión provisoria del servicio debido a tareas programadas de instalación y mantenimiento en la red.

El corte afectará a los usuarios ubicados en el sector comprendido desde Lago Traful hasta Ruta 22, y desde Lago Norquincó hasta Laguna Las Chaquiras, correspondiente al Barrio Parque Este.

Además, entre los usuarios singulares alcanzados por la interrupción se encuentran los amplificadores de Cablevisión y Defensa Civil, quienes también verán afectada la prestación durante el lapso previsto.

Desde la entidad se recomendó a los vecinos del área intervenir que tomen los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio.

Las autoridades aclararon que las tareas programadas podrían reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas.