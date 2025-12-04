El ENIM entregó los Premios Estímulo a estudiantes en Cutral Co

Este jueves por la mañana, el Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) realizó una nueva entrega de los Premios Estímulo en el Centro Cultural José Héctor Rioseco de Cutral Co. La ceremonia reunió a estudiantes de distintos niveles educativos, junto a sus familias, en un acto que buscó reconocer el esfuerzo académico y acompañar la continuidad de sus estudios.

Desde el organismo destacaron que el premio tiene como objetivo brindar un apoyo económico y simbólico a quienes, con dedicación y compromiso, avanzan en su formación. “El Ente viene todos los años acompañando a los estudiantes que, con su esfuerzo y estudio, ponen en valor a toda la comunidad”, señalaron durante el acto. Añadieron que el reconocimiento busca fortalecer el vínculo institucional y ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan sostener su trayectoria educativa, ya sea en carreras terciarias, universitarias o capacitaciones.

En su discurso, representantes del ENIM explicaron que el trabajo del organismo se estructura sobre tres ejes: apoyo a la juventud, fomento a la innovación y actualización institucional. En ese sentido, remarcaron que el Ente se adapta a los cambios económicos y tecnológicos, y que además de los aportes financieros implementa capacitaciones en áreas como programación, industrias culturales y nuevas metodologías de trabajo.

También señalaron que uno de los desafíos actuales es acompañar a quienes desean emprender o desarrollar nuevos proyectos, en un contexto donde las dinámicas laborales requieren cada vez mayor especialización y capacidad de adaptación.