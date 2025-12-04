Cerró el taller de pintura para adultos en Plaza Huincul

Las clases bajo la coordinación de la artista plástica Estela Maris Quinteros.

Este martes 2 de diciembre se realizó el cierre anual del Taller de Pintura para Adultos en el salón de El Frente y la Participación Neuquina de Plaza Huincul, espacio donde durante los últimos cuatro meses se dictaron las clases bajo la coordinación de la artista plástica Estela Maris Quinteros.

El taller, que se desarrolló sobre la Av. Keidel, reunió a vecinos interesados en la expresión artística y en la adquisición de nuevas técnicas de pintura. Durante la jornada de cierre, los participantes llevaron adelante una clase habitual en la que exhibieron parte de los avances logrados a lo largo del año. Además, se montó una muestra con algunos de los trabajos realizados, que permitió observar la evolución individual y colectiva del grupo.

La actividad incluyó un espacio de integración en el que alumnos y docentes compartieron una merienda, destacando el carácter comunitario y de acompañamiento que adquirió el taller. Según señalaron desde la organización, este tipo de propuestas no solo aportan formación artística, sino también un entorno de contención y bienestar para los asistentes.

E