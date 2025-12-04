Bomberos de Picún Leufú rescataron a dos perros abandonados en un desagüe de la Ruta 17

El martes 2 de diciembre, personal de la Central 10 de Bomberos de Picún Leufú intervino para rescatar a dos perros que habían sido abandonados y quedaron atrapados en el desagüe ubicado a la vera de la Ruta 17. El hecho fue advertido por vecinos de la localidad, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Según informaron desde el cuartel, al arribar al lugar los bomberos confirmaron que los animales no podían salir por sus propios medios debido a la profundidad del canal y al terreno resbaladizo. Con una maniobra segura y utilizando equipamiento de rescate, lograron poner a salvo a ambos canes sin que sufrieran lesiones.

Una vez fuera de peligro, los animales fueron trasladados para su revisión y se iniciaron las gestiones necesarias para garantizar su atención y cuidado posterior, en coordinación con áreas municipales y organizaciones locales vinculadas al bienestar animal.

El episodio volvió a encender la preocupación entre los vecinos por los casos de abandono de mascotas en la zona, una problemática recurrente que suele involucrar la intervención de Bomberos y voluntarios. Desde la Central 10 destacaron la importancia del aviso temprano de la comunidad y recordaron que, ante situaciones similares, es fundamental comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia.