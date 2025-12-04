Atención: YPF realizará un simulacro de emergencia en la refinería de Plaza Huincul

Empezará a las 10 de hoy.

Hoy, jueves 4, a partir de las10, YPF llevará adelante un simulacro general de emergencia en la planta estabilizadora A-190, ubicada en el complejo Industrial Plaza Huincul.

Se indicó que este ejercicio tiene como objetivo evaluar la preparación, fortalecer la coordinación y mejorar los procedimientos de respuesta ante incidentes.

El simulacro contará con la participación de organismos externos como bomberos voluntarios, Defensa Civil, Policía, Tránsito y servicios de salud, lo que implicará movimiento de unidades de emergencia, activación de sirenas y despliegue operativo en la zona.

Como suele ocurrir, durante el desarrollo del ejercicio podrían producirse cortes temporales de calles y desvíos de tránsito en las inmediaciones del complejo. Solicitamos a la comunidad mantener la calma y respetar las indicaciones del personal.

Se recordó que estos entrenamientos son esenciales para garantizar la seguridad de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.