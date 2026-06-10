Corte programado de energía eléctrica afectará a varios barrios de Cutral Co

informó que este jueves 11 de junio de 2026 se llevará adelante una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de puesta en funcionamiento de un seccionalizador.
Según se detalló, el corte se extenderá desde las 8:00 hasta las 9:00 horas y alcanzará a usuarios residenciales, instituciones y organismos ubicados en diferentes barrios de la localidad.
Las zonas afectadas serán:
- Parque Oeste y Parque Este en su totalidad.
- Barrios Colonia 21 de Septiembre, Villa El Puestero, Fili Dei Sur y Fili Dei Norte, también en su totalidad.
- El sector comprendido desde Santa Teresita hasta Maestro Badilla y desde avenida Carlos H. Rodríguez hasta Pernisek.
Además, la interrupción alcanzará a usuarios singulares como Cablevisión Amplificadores, las escuelas N° 102 y N° 172, el Viñedo Municipal, Bromatología, la EPET N° 1, Defensa Civil, el segundo Viñedo Municipal y el centro de salud Creer Salud.