Victoria de Alianza frente a Patagonia por el Torneo Oficial de Lifune

Fue por 2 a 1 como visitante

El conjunto de Cutral Co sumó tres puntos importantes para la recta final del campeonato como visitante y ya piensa en el siguiente partido.

Alianza fue contundente en el primer tiempo y se puso en ventaja con un golazo, Matias Gonzalez abrió de primera para Alejandro Diaz que envió un centro desde la izquierda del ataque y ponía el 1 a 0 Braian Gonzalez.

Pocos minutos después de abrir el marcador, el arquero de Patagonia salía a cortar un pelotazo largo con la cabeza y le dejaba la pelota en los pies a Alejandro Diaz que solo tuvo que empujar la pelota a la red para el 2 a 0.

En el complemento, Alianza sufrió y Patagonia logró descontar con un gol de Vivanco. La visita reclamó falta en el inicio de la jugada pero el árbitro dejó seguir.

Antes del descuento, Patagonia se quedó con un jugador menos por la expulsión de Agustín Mateu por un golpe sobre Uriel Cerda.

Los arqueros fueron importantes para que el desarrollo del encuentro se mantuviera para cualquiera de los dos equipos, Martín Rosasco fue determinante para que su equipo no pierda por más goles, mientras que Rodolfo Romero tuvo una salvada a quemarropa al final del encuentro.

Alianza vuelve a jugar el día jueves el partido postergado frente a San Lorenzo como local.