Petroleros Privados abrió las inscripciones para las actividades infantiles

La principal novedad de esta edición es la incorporación de niños y niñas de 3 años

El Sindicato de Petroleros Privados anunció la apertura de inscripciones para “petroleritos”, el programa recreativo destinado a los más pequeños de las familias afiliadas. La principal novedad de esta edición es la incorporación de niños y niñas de 3 años, quienes podrán participar siempre que no utilicen pañales. Las actividades comenzarán el 6 de enero de 2026 y se desarrollarán de martes a viernes, de 9 a 13, en el Centro Recreativo de Plaza Huincul. Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio web oficial del sindicato.

En paralelo, la institución confirmó que ya se encuentra todo preparado para la apertura de la temporada estival 2026 en sus Centros Recreativos. Desde la organización aseguraron que los espacios fueron acondicionados para ofrecer un entorno seguro y pensado para el disfrute de las familias afiliadas.

Entre las pautas de acceso establecidas para este verano, se dispuso que el ingreso será únicamente con DNI físico, medida que apunta a reforzar la seguridad. Los afiliados podrán asistir con hasta dos invitados, quienes deberán ingresar acompañados. El uso de la pileta requerirá una revisión médica obligatoria, que incluye control de pediculosis, hongos y otras condiciones para preservar la salud de todos los asistentes.

Las canchas de vóley, básquet y tenis estarán disponibles sin reserva previa, mientras que para utilizar las instalaciones de fútbol será necesario gestionar un turno a través de la página web. Asimismo, el sindicato recordó la importancia de respetar las normas de convivencia para garantizar el cuidado de los espacios y una mejor experiencia para todos.

Por último, se informó que los cónyuges e hijos que aún no estén registrados como afiliados pueden solicitar su incorporación enviando un correo electrónico a reservaspetroleros@ospepri.org.ar. Según destacaron desde la organización, el objetivo es facilitar el acceso a las actividades y fortalecer el acompañamiento a las familias del sector.