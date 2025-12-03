Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada con sol radiante.
La temperatura mínima se ubicará en los 18° Centígrados y la máxima llegará a los 33° Centígrados.
El viento se presenta del oeste a 7 kilómetros con ráfagas que pueden alcanzar los 26, durante el día. Para la noche rotará al sudoeste, con velocidad constante de 37 y ráfagas de 45 kilómetros.
En cuanto al cielo estará despejado durante todo el día y también la noche.
Para el jueves, la temperatura mínima será de 15° y la máxima de 33° Centígrados.