El gerente de NAO que obtuvo la suspensión de juicio hará trabajo comunitario en Buenos Aires

Realizara 144 horas de trabajo comunitario en un comedor y pagará 4 millones a distribuir entre varios cuarteles de bomberos

La fiscalía a cargo de Ana Mathieu con el acompañamiento del fiscal jefe, Gastón Liotord informó cuáles serán las condiciones que deberá cumplir German Arias por las muertes de tres trabajadores en la refinería de NAO Combustibles en Plaza Huincul.

Como se informó la audiencia se hizo el viernes pasado ante el juez de Garantías Ignacio Pombo, en la que el fiscal jefe Gastón Liotard indicó que tras la resolución del Tribunal de Impugnación, que quedó confirmada luego por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), “la concesión de la suspensión de juicio a prueba está firme y tenemos que discutir las condiciones de las mismas”.

Las familias publicaron su oposición a las normas establecidas en esta audiencia y ante la difusión de sus declaraciones, Arias pidió aclarar que la querella no se opuso a las medidas que presentó la defensa.

Sobre esa controversia, la fiscalía aclaró que el abogado querellante manifestó en la audiencia que “esta respuesta del sistema penal fue resistida por las partes acusadoras y desde la perspectiva de la familia no era la salida que se pretendía”. Pero ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de otorgar la suspensión de juicio a prueba, entonces quedaba únicamente discutir las condiciones.

En este sentido la fiscalía indicó que “existieron conversaciones entre el MPF y la querella, en las que se prestó conformidad en el plazo, el modo y los montos propuestos por el abogado defensor”.

Las pautas fijadas y que Arias deberá cumplir por un plazo de un año y seis meses son las siguientes:

Se someterá a un control cuatrimestral de la Dirección de Población Judicializada;

Mantendrá el domicilio que brindó en provincia de Buenos Aires;

No abusará de bebidas alcohólicas ni consumirá estupefacientes;

Realizará trabajo comunitario por un plazo de 8 horas mensuales y 144 horas en total, a favor de un comedor en provincia de Buenos Aires;

Donará en concepto de reparación social –porque en el ámbito civil las familias de las víctimas ya recibieron una reparación- un total $4 millones en cuatro cuotas, destinados a los cuarteles de Bomberos que intervinieron en la explosión en la refinería, de las ciudades de Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Centenario y Plottier;

Se abstendrá de tener cualquier tipo de contacto con familiares de las víctimas

En este contexto, en la audiencia del viernes pasado el juez de garantías Ignacio Pombo avaló las pautas acordadas por las partes para la suspensión de juicio a prueba.

A fines de julio de este año, se realizó la audiencia de control para que el caso pase a la etapa de juicio. El MPF le atribuyó a German Arias el delito de estrago culposo en su forma agravada por el resultado muerte.

Como no tiene antecedentes penales y el delito prevé una pena que podría ser inferior a los tres años y de cumplimiento condicional, finalmente pudo acceder a la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022, alrededor de las 04:10, en la refinería y base de la empresa New American Oil S.A, situada en calle 3 del Parque Industrial de Plaza Huincul. Murieron los trabajadores Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina en condiciones laborales en las que “existió un sinnúmero de incumplimientos”, planteó el fiscal jefe Gastón Liotard durante la audiencia de control de la acusación, en la que intervino junto a la fiscal del caso Ana Mathieu.