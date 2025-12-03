Día internacional de las personas con discapacidad: habrá actividades en Huincul

La convocatoria es a partir de las 19.

Cada 3 de diciembre se conmemora el día internacional de las personas con discapacidad. En este contexto es que desde la red de familias CEA Cutral Co y Plaza Huincul, familias autoconvocadas y el Consejo Local de Discapacidad de Plaza Huincul convocan a una actividad.

LA convocatoria es para hoy, a partir de las 19, en el parque de Integración -junto al predio de Carrefour- en Plaza Huincul.

Será una propuesta recreativa, cultural y de visibilización. Se invita a todas las vecinas y vecinos a sumarse, llevar reposera y mate, habrá radio abierta y una experiencia abierta.