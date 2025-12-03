Cutral Co: La UAF Bambi cerró el ciclo lectivo con 17 nuevos egresados

La Unidad de Atención Familiar (UAF) Bambi llevó adelante el acto de colación de los 17 niños y niñas que finalizaron su trayectoria en la institución durante 2025. Para muchos de ellos, el cierre de este ciclo representa el final de una etapa que comenzó en sus primeros meses de vida, marcando un recorrido continuo de aprendizaje, contención y desarrollo.

El evento contó con la presencia del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; la secretaria de Desarrollo Social, Mirtha Culliqueo; la directora de la UAF, Claudia Quintana; y el equipo de educadoras, quienes resaltaron el trabajo compartido junto a las familias durante todo el año.

Durante la ceremonia, el jefe comunal destacó la labor cotidiana del personal: “Queremos agradecer especialmente a las educadoras y a todo el personal de la UAF Bambi, que durante todo el año trabajan con amor y dedicación para que los chicos estén bien cuidados, desarrollen hábitos, aprendan jugando y reciban su alimentación diaria. Son ellas quienes hacen posible que más de 300 niños de todas las UAF de la ciudad den sus primeros pasos en la educación, una etapa clave para lo que viene después”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social expresó: “Deseamos que los niños tengan un futuro lleno de posibilidades. Gracias a las familias por confiar en nosotros y al Ejecutivo Municipal por acompañar siempre estos procesos”.