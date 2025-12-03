Cutral Co: La Junta Evaluadora de Discapacidad celebró su 8° aniversario

La Junta Evaluadora de Discapacidad de Cutral Co celebró este martes su octavo aniversario de funcionamiento, en coincidencia con el Día Mundial de la Discapacidad. El acto conmemorativo reunió a autoridades, trabajadores y vecinos, que destacaron el rol del organismo en la promoción de derechos y en el acompañamiento a personas con discapacidad.

Desde su creación, la Junta ha entregado 1.900 certificados de discapacidad, a partir de evaluaciones interdisciplinarias y un seguimiento continuo de cada caso. Su labor permitió agilizar trámites, acercar prestaciones y garantizar mayor accesibilidad para la comunidad local y de la comarca.

Durante la ceremonia, se reconoció el trabajo del equipo encabezado por el director Marcos Sambueza, así como la tarea cotidiana de los profesionales que integran la junta. En ese marco, se valoró el compromiso sostenido a lo largo de estos años para fortalecer la inclusión y la igualdad de oportunidades.

El acto también incluyó un momento de homenaje al exintendente José Rioseco, quien impulsó la creación del organismo y acompañó con insistencia las gestiones necesarias para su puesta en marcha.

En un contexto nacional marcado por recortes y tensiones en materia de políticas públicas para la discapacidad, desde Cutral Co se remarcó la importancia de mantener el enfoque en los derechos, la atención sanitaria y el acompañamiento permanente a las familias.

La Junta Evaluadora, ubicada en la ciudad desde 2017, continúa atendiendo diariamente consultas, renovaciones y nuevas evaluaciones, consolidándose como un espacio central para la garantía de derechos de las personas con discapacidad en la región.