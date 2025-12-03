Cuál fue la oferta salarial que hizo el gobierno provincial a ATE y UPCN

Es en el contexto de la paritaria 2026.

Como parte de la ronda de las negociaciones que tiene a cargo el Ejecutivo provincial con los diferentes gremios estatales, en el encuentro con ATE y UPCN, se llevó adelante la oferta. La propuesta incluye la actualización salarial trimestral por IPC entre enero y junio; el pago de una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos en enero; y la actualización por IPC ponderado de las Asignaciones Familiares.

Se informó que el gobierno provincial recibió el martes por la tarde con la conducción de los sindicatos Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPC).

La propuesta incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio de 2026.

Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Además, el ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos. Para el supuesto de los sectores que se encuentren sujetos a incrementos vinculados a otros acuerdos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, sólo podrán percibir este concepto, quedando excluidos de cualquier otra percepción extraordinaria.

También se pagará durante abril de 2026 una compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del próximo año, equivalente a la actualización del importe abonado por este concepto en septiembre 2025 por la variación del IPC ponderado de septiembre de 2025 a marzo 2026 inclusive.

Los trabajadores comprendidos en ese concepto serán los encuadrados en las leyes 3487, 3046, 3077, 3215, 3326, 3373,3475, 2937, 3476, 2942, 3395, 3524, 3543 y 3523. Quedan excluidos de la compensación las trabajadoras y los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS.

Finalmente, la propuesta del gobierno incluye la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.

Al finalizar las reuniones el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, explicó que la propuesta “mantiene el componente del IPC, que le da a los empleos públicos de toda la provincia previsibilidad con relación al primer semestre del 2026” y concluyó que “tenemos expectativa de que las organizaciones ATE y UPCN den un debate profundo sobre la propuesta y nos acompañen en esta decisión política”.

La secretaria de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Carola Pogliano, indicó que “a ambas agrupaciones se le ofreció mantener el IPC semestral con ajuste trimestral y un bono que se pagaría en la segunda quincena del mes de enero por unos 350.000 pesos. Ambas agrupaciones tomaron nota y lo van a llevar a sus asambleas”.

Por otra parte, al inicio de los encuentros, los representantes del gobierno provincial entregaron decretos del sector de Salud y otro que autoriza la apertura del Convenio Colectivo General de la Ley 3373.

Los dos encuentros del martes se realizaron en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno y el Ejecutivo provincial estuvo representado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López y el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi.

La mesa con ATE se inició a las 10 y estuvieron presentes, por parte del gremio, Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

La reunión con UPCN comenzó al mediodía y el sindicato estuvo representado por Luis Querci, Edgardo Oñate, Héctor Riquelme, Carla Delgadillo, Fabricio Martínez, María Ester Gómez, Alejandra Sandoval, María Najul, José Luis Tapia, Karina Gómez y Juan Azúa.