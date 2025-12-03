Ya confirmaron cronograma para la final del Pre Federal 2025

Pérfora se enfrenta a Pacífico

Pérfora y Pacífico se enfrentan por la final del Torneo Pre Federal de Básquet 2025 al mejor de cinco partidos. La serie comienza el próximo 5 de diciembre.

El conjunto de Plaza Huincul comienza su aventura en una nueva final como visitante, en el “Viejo Ramirez” comienza un nuevo sueño para ambos equipos de la provincia.

La distribución de los partidos es la siguiente:

