Comienza la semana de prevención del Cáncer Bucal con controles gratuitos

La campaña busca reforzar la importancia del diagnóstico temprano y promover hábitos saludables para reducir la incidencia de esta enfermedad

En el marco del Día Latinoamericano contra el Cáncer Bucal, que se conmemora cada 5 de diciembre, comienza una nueva edición de la semana de prevención del Cáncer Bucal en Argentina. La campaña busca reforzar la importancia del diagnóstico temprano y promover hábitos saludables para reducir la incidencia de esta enfermedad, que suele desarrollarse sin síntomas visibles y en zonas de alto riesgo como la lengua y las encías.

El cáncer bucal es una patología invasiva que puede afectar a cualquier persona. En la mayoría de los casos, no provoca dolor y pasa inadvertido en sus etapas iniciales. Por este motivo, los controles odontológicos periódicos y la autoevaluación bucal son herramientas fundamentales para detectar cualquier alteración a tiempo.

Los profesionales recomiendan realizar una consulta si se presentan signos como cambios de coloración en la mucosa, manchas blancas o rojas, crecimientos irregulares en encías o lengua, adormecimiento de sectores de la boca, llagas que no cicatrizan en un lapso de 10 a 15 días, o ganglios palpables.

En el marco de esta campaña, el Hospital Heller habilitará este jueves un consultorio a demanda —sin necesidad de turno previo— destinado a la detección de factores de riesgo y revisión de tejidos blandos. La atención estará a cargo de especialistas en Odontología, de 8.30 a 11.30, por ingreso de Consultorio Externo.

La fecha también recuerda la labor del profesor cubano Julio César Santana Garay, referente regional en la investigación y promoción de la prevención del cáncer bucal. En su honor, la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) estableció el 5 de diciembre como el Día Latinoamericano contra esta enfermedad, reforzando la necesidad de sensibilizar a la población y fortalecer las estrategias de cuidado.