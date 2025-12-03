Calles alrededor de la nueva escuela 22 tendrán asfaltos en Altos del Sur

Son 32 cuadras, que implicarán la primera etapa de la pavimentación en el barrio

Se aprobó una ordenanza que declara de utilidad pública la pavimentación del corredor de acceso y egreso de la nueva escuela primaria Nº 22 y establece los lineamientos para el inicio de la primera etapa de la obra de pavimentación en el barrio Altos del Sur.

Esta declaración es necesaria para que el municipio ponga en marcha los mecanismos para realizar la obra.

La normativa dispone el comienzo de los trabajos en las principales arterias de ingreso y egreso al nuevo edificio de la Escuela Nº 22, ubicado en el sector noreste del barrio Altos Del Sur. En esta etapa, se pavimentarán:

-Calle Carlos Mayer, desde Benito Pérez hasta la Escuela N.º 22 (inclusive).

-Calle Juan Pollo, desde Benito Pérez hasta la Escuela N.º 22 (inclusive).

-Calle Salvador Mazza, desde Juan Pollo hasta Manuel Moreno.

-Calle Ramón Carrillo, desde Juan Pollo hasta Manuel Moreno.

-Calle Manuel Moreno, desde Benito Pérez hasta Favaloro, en doble mano.

En total, la intervención abarca 32 cuadras, lo que representa 23.488,4 metros cuadrados de superficie.

La pavimentación de estas arterias, que rodean al nuevo establecimiento educativo y conforman las vías de acceso directo al mismo, contribuirá no solo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio, sino también a optimizar la circulación del alumnado y sus familias hacia la institución.