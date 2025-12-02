Plaza Huincul: Tránsito suspende las inscripciones para primeras licencias

Además, señalaron que el control vehicular en la vía pública se mantiene activo en distintos puntos de la ciudad

La dirección de Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que a partir del lunes 15 de diciembre quedará suspendida la recepción de trámites para obtener licencias de conducir por primera vez. La medida regirá hasta nuevo aviso y se comunicará su reanudación a través de los canales oficiales del municipio.

Desde el área señalaron que la decisión responde a cuestiones operativas y administrativas, y pidieron a las personas interesadas mantenerse informadas mediante futuros comunicados.

Por otra parte, las autoridades recomendaron a los vecinos y vecinas revisar la fecha de vencimiento de sus licencias. Según explicaron, durante esta época del año se registra un aumento significativo en la demanda de renovaciones, lo que puede generar demoras en la atención.

En ese sentido, aconsejaron iniciar los trámites con la mayor anticipación posible con el fin de evitar aglomeraciones y contribuir a un servicio más ágil para toda la comunidad.