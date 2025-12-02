Plaza Huincul tiene su Programa Municipal de Asistencia Económica al Deporte

En la sesión ordinaria realizada este martes, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por unanimidad la creación del Programa Municipal de Asistencia Económica al Deporte, una herramienta destinada a fortalecer y acompañar el desarrollo de las actividades deportivas en la ciudad.

La ordenanza fue sancionada tras un amplio consenso entre los concejales, quienes unificaron dos iniciativas que buscaban ordenar y formalizar la asistencia económica al deporte local. Una de ellas había sido presentada en 2023 por el concejal Sebastián Ávila, del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MiD) y la otra fue del Ejecutivo Municipal también comenzó a trabajar en una normativa similar, que más tarde se incorporó al debate legislativo.

El texto final reúne los aportes de ambas miradas y establece un marco institucional para garantizar un acompañamiento transparente, accesible y sostenido tanto a deportistas individuales como a instituciones y disciplinas en crecimiento.

Desde el Ejecutivo destacaron que el programa constituye uno de los primeros proyectos enviados al Deliberante dentro de las políticas públicas orientadas a promover el acceso, la igualdad de oportunidades y el desarrollo deportivo en Plaza Huincul.