Neuquén incorpora incubadoras de traslado para agilizar derivaciones neonatales

Además, se adquirieron monitores fetales y balanzas digitales para distintos centros de salud de la provincia.

Las unidades se distribuirán en los hospitales de Junín de los Andes, Zapala, Heller y Chos Malal. Además, se adquirieron monitores fetales y balanzas digitales para distintos centros de salud de la provincia.

La provincia de Neuquén sumó nuevo equipamiento destinado a fortalecer la atención materno-infantil y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias neonatales. Se trata de cuatro incubadoras de traslado, diez monitores fetales y cincuenta balanzas digitales, adquiridos por un monto total de 96 millones de pesos.

El equipamiento fue recibido la semana pasada en el Depósito Central del sistema público de salud, donde la subsecretaria de Servicios de Salud, Guadalupe Montero, encabezó la verificación del material. La funcionaria destacó que la incorporación permitirá optimizar la atención en distintas etapas del embarazo, el nacimiento y el seguimiento de recién nacidos.

“Estos insumos y la adquisición de equipos nos permiten mejorar la calidad de atención y las herramientas que tienen nuestros equipos de salud para trabajar con la población”, señaló Montero durante la inspección.

Según detalló, las nuevas incubadoras fortalecerán los corredores sanitarios y los traslados entre maternidades, una necesidad clave en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. “Esto es mejorar la capacidad y la calidad de traslado que tenemos entre las maternidades. Además, seguimos trabajando en las líneas de cuidado del Plan Provincial de Salud, específicamente en la línea de mortalidad infantil, para dar mayor respuesta del sistema a la población”, indicó.

Distribución del equipamiento

Las cuatro incubadoras de transporte serán destinadas a los hospitales de Junín de los Andes, Zapala, Heller y Chos Malal.

Los diez monitores fetales se enviarán a los hospitales Castro Rendón, Heller, Bouquet Roldán, Centenario, Plottier, Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes, Chos Malal y Junín de los Andes.

En tanto, las cincuenta balanzas digitales serán distribuidas entre diversas instituciones sanitarias.

La adquisición forma parte del proceso de fortalecimiento del sistema de salud que impulsa la provincia, con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad y mejorar la atención en todo el territorio. Según fuentes oficiales, estas inversiones buscan sostener el trabajo en prevención, diagnóstico y cuidado integral, especialmente en áreas sensibles como la salud neonatal.