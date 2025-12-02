Llegó a su final el Torneo Interclubes de Hockey con Alianza como campeón

Ganando la final sobre Esperanza

El Torneo que reúne a equipos de Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces llegó a su final el pasado fin de semana.

En las semifinales se enfrentaron Alianza vs Palin y la victoria fue para el celeste por 2 a 1 con goles de Valentina Mesplatere en dos ocasiones. El único tanto de Palin lo marcó Rocio Antimilla.

En la segunda semifinal, Esperanza de Rincón goleó 5 a 0 Huincul Hockey con los goles de Rosa Mellao, Paula Osay, Belén Miranda, Analía Arrieta y Aldana Fonseca.

El tercer y cuarto puesto se disputaron entre los dos equipos perdedores de las semifinales. Palín goleó a Huincul por 10 a 0 con goles de Karen Vázquez, Lihuen Farina, Gabriela Benefactor, y Abril Pelliza que marcó 7 goles.

La final enfrentó a Alianza frente a Esperanza de Rincón, el marcador fue para el equipo de Cutral Co por 1 a 0 gracias al gol de Carla Viñuela que se consagró campeón de la primera edición del torneo.

En los premios individuales, Lorena Canales de Esperanza se quedó con el premio a la mejor jugadora del torneo. La goleadora de la competencia fue Abril Pelliza con 15 goles de Palín y la jugadora revelación fue Camila Bartiva de Alianza con 16 años.

Julian Arrollo dejó el siguiente mensaje luego de la finalización del torneo. “Quiero agradecer profundamente a cada integrante del equipo de coordinación, que estuvo en cada detalle para que todo funcionara”.

“A la Comisión Directiva de Alianza, gracias por brindarnos el espacio y la confianza para llevar adelante este torneo”.

“Y un agradecimiento especial al Municipio de Cutral Co por la entrega de medallas, trofeos y distintivos que hicieron posible reconocer el esfuerzo de cada participante”.