La escuela 176 de Challacó ofrece conejos en venta por el receso escolar

No podrán garantizar el cuidado adecuado de los animales, por lo que decidieron ofrecerlos a la comunidad.

La comunidad educativa de la escuela N.º 176 de Challacó informó que tienen conejitos disponibles para la venta y buscan familias responsables que puedan adoptarlos antes del inicio del receso de verano. Desde la institución explicaron que, debido a las vacaciones, no podrán garantizar el cuidado adecuado de los animales, por lo que decidieron ofrecerlos a la comunidad.

Los conejitos se encuentran en buen estado de salud, son dóciles y están acostumbrados al contacto con niños, lo que los convierte en una opción ideal para acompañar a las infancias. El valor establecido es de $15.000 cada uno.

Las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp 299-6574466 para obtener más información o coordinar la entrega.

Desde la escuela destacaron que el objetivo principal es asegurar que los animales queden en hogares responsables donde puedan recibir el cuidado necesario.