La Cámara de Comercio manifestó su apoyo a transportistas locales ante la pérdida de contratos

Remarcó su preocupación por “la falta de oportunidades equitativas para los prestadores locales” y respaldó el reclamo presentado

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Producción y Turismo de Cutral Co y Plaza Huincul expresó oficialmente su solidaridad con los transportistas locales que recientemente presentaron un petitorio para denunciar la pérdida de contratos a manos de empresas foráneas.

Según indicaron desde el sector, la situación afecta directamente a prestadores de la comarca petrolera, quienes aseguran que en los últimos meses se ha reducido su participación en servicios vinculados a la actividad hidrocarburífera, generando preocupación por el impacto económico y laboral.

En un comunicado, la Comisión Directiva de la entidad empresarial destacó la importancia estratégica del transporte para el desarrollo productivo regional y señaló que estos cambios en la asignación de contratos “impactan no solo en las empresas locales, sino también en sus trabajadores y sus familias”.

La Cámara remarcó su preocupación por “la falta de oportunidades equitativas para los prestadores locales” y respaldó el reclamo presentado por los transportistas, al considerar que apunta a “proteger la actividad económica regional, la competitividad y la continuidad laboral dentro de la comunidad”.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de acompañar y gestionar acciones destinadas a garantizar condiciones justas para el sector, con el objetivo de fortalecer el entramado empresarial y productivo de Cutral Co y Plaza Huincul.

Desde la entidad indicaron que continuarán en diálogo con los actores involucrados para avanzar en posibles soluciones y promover medidas que prioricen el desarrollo local.