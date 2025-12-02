La agrupación Siempre Ayudando de Cutral Co realizó donación a escuela de Picún Leufú

La colaboración incluyó ropa, calzado y mercadería destinada a acompañar a los estudiantes y sus familias en esta etapa del año.

La agrupación solidaria Siempre Ayudando de Cutral Co concretó una nueva acción comunitaria con la entrega de donaciones a la escuela rural N° 189, ubicada en la zona de Picún Leufú. La colaboración incluyó ropa, calzado y mercadería destinada a acompañar a los estudiantes y sus familias en esta etapa del año.

Además, como parte de la iniciativa, la agrupación gestionó la donación de una chocolatada para los niños, aporte realizado por La Serenísima y por un vecino identificado como “Santy”, a quienes se agradeció especialmente por sumarse a la campaña.

Desde la organización destacaron el compromiso de los vecinos que colaboraron para reunir los elementos entregados y señalaron que este tipo de acciones se sostienen gracias al aporte solidario de la comunidad.