Jorge Burruchaga estuvo en el cierre del programa de apoyo a los clubes con PAE

El Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, una iniciativa conjunta que impulsa capacidades de gestión, liderazgo y sostenibilidad en instituciones deportivas

Pan American Energy (PAE) y el gobierno de la provincia del Neuquén llevaron adelante el acto de cierre del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, una iniciativa conjunta que impulsa capacidades de gestión, liderazgo y sostenibilidad en instituciones deportivas de todo el territorio.

El encuentro tuvo lugar en la Asociación Mutual del Banco Provincia de Neuquén y estuvo encabezada por la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, Marita Villone; y el referente de Relaciones Institucionales de PAE, Nicolás Fernández Arroyo, entre otras autoridades. También participaron representantes de las cohortes 2024 y 2025, quienes compartieron los avances alcanzados a lo largo de este trayecto formativo de dos años en el que participaron 46 clubes neuquinos.

Sobre la actividad, Corroza expresó que “es un día muy importante para nosotros, porque es la finalización de un ciclo de trabajo en conjunto, desde lo público y lo privado, que nos ha permitido brindarles herramientas a los clubes para poder fortalecer a las dirigencias y a quienes trabajan absolutamente todos los días con nuestros niños, niñas y adolescencias”.

“En este caso, junto a la empresa PAE, venimos trabajando en muchas localidades del interior y venimos haciendo un trabajo en conjunto desde hace mucho tiempo. Hoy ya entregando los certificados para quienes terminan, para la cohorte que termina esta formación”, indicó y destacó la presencia de Jorge Burruchaga en el cierre del ciclo.

Desde la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana se valoró especialmente el trabajo conjunto con el sector privado y la continuidad de políticas públicas orientadas a fortalecer el entramado deportivo neuquino. La secretaria María Fernanda Villone remarcó la importancia de “seguir generando oportunidades de formación para quienes sostienen el día a día de los clubes, espacios fundamentales para la construcción comunitaria”.

Por parte de PAE, Nicolás Fernández Arroyo expresó que “este programa demuestra que los clubes son verdaderos motores del desarrollo comunitario y de la inclusión social. Desde PAE renovamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo estos espacios que integran, contienen y promueven oportunidades”.

La jornada cerró con una charla motivacional de Jorge Burruchaga, campeón del mundo en México 1986, quien compartió su experiencia en liderazgo deportivo y trabajo en equipo.