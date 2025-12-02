Invitan a taller navideño de cerámica para niñas y niños en Cutral Co

Se llevará adelante el sábado 6 de diciembre en la Casa de la Historia.

La Municipalidad anunció la realización de un taller navideño de cerámica destinado a niñas y niños de 6 a 11 años, que se llevará adelante el sábado 6 de diciembre en la Casa de la Historia. La propuesta busca acercar a los más pequeños al mundo de la cerámica y ofrecerles la posibilidad de crear una pieza especial con motivo de las fiestas.

La actividad estará a cargo de la docente Natalia Guerrero y se dictará en dos turnos para facilitar la participación: de 14:30 a 16:00 y de 17:30 a 19:00 horas.

Desde la organización informaron que las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 5, en el horario de 8 a 14, también en la Casa de la Historia. La participación es gratuita y los cupos son limitados.