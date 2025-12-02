Habrá orientación vocacional y ocupacional en Cutral Co

La actividad está diseñada para aquellos que concluyen sus estudios secundarios.

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, a través del CEUC – Centro de Estudios Universitarios Cutral Co, invita a los y las estudiantes que finalizan la secundaria a participar del proceso de Orientación Vocacional y Ocupacional, un espacio pensado para acompañarlos en la construcción de su proyecto de futuro.

La actividad se desarrollará a lo largo de tres jornadas —con actividades presenciales y virtuales— los participantes podrán explorar intereses y habilidades, reflexionar sobre sus deseos, acceder a información actualizada sobre carreras y el mundo laboral, y comenzar a delinear los primeros pasos de un plan de acción vocacional.

La actividad se realizará en las instalaciones del CEUC y está destinada a 80 estudiantes de las escuelas secundarias de Cutral Co, distribuidos en dos grupos de 40.

Será los días jueves 4 y sábado 6. El requisito obligatorio es inscribirse previamente para participar y hay tiempo hasta el miércoles 3.



El formulario para la inscripción y más información la pueden tener en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc14QBpTfN5cdNaWnnLvHEwzI4rykIlzWXtUcvXKnCxpt8emQ/viewform?usp=header

