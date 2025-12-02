Finalizó la reparación del sistema eléctrico en el EPAS y restableció el servicio

Durante la madrugada se comenzó el bombeo de agua potable hacia las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, se informó desde el EPAS.
Según explicó, se terminó con la reparación en el cableado de las bombas en la toma del río Neuquén que se habían visto afectadas por el corte de energía imprevisto del EPEN, debido a la tormenta eléctrica.
El EPAS detalló que también el sistema de agua que viende desde el lago Los Barreales está en servicio. A las 4 h se comenzó con el bombeo por lo que lentamente se restablecía el servicio en ambas ciudades.