Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Este martes se anuncia una jornada con condiciones similares a las que se registraron el lunes.
La temperatura máxima será de 28° Centígrados y la mínima de 10°. En cuanto al viento se presentará del sector sudoeste a 27 kilómetros por hora con ráfagas de 32, a lo largo del día.
Para la noche, el viento se mantendrá del mismo sector aunque con un incremento de 37 kilómetros y ráfagas de 47.
En cuanto al cielo se presentará parcialmente nublao a lo largo del día y para la noche, mayormente despejado.
El incremento más marcado de la temperatura será para el miércoles a 33° Centígrados.