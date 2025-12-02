En Centro Sur invitan a una charla sobre futuro financiero con el banco Credicoop

La invitación al encuentro es con la propuesta “te ayudamos a crear el futuro financiero que mereces”, está destinado al sector comercial, emprendedor, principalmente personas que no tienen conocimientos sobre el sistema financiero y están interesados en aprender.
La charla estará a cargo del gerente del Banco Credicoop, banco cooperativo que apunta a fortalecer la economía social en las ciudades donde tiene filial, como en Cutral Co.
Se hablará en la charla también sobre microcréditos para comerciantes y emprendedores
Todos los interesados e interesadas se pueden inscribirse al 2994837249 o personalmente en Elordi 28, donde es la sede vecinal. La cita es 3 de diciembre a las 21.30 h