Cutral Co: siguen internados los cuatro heridos del choque en Parque Este

El incidente vial ocurrió anoche en la intersección de las calles Mari Menuco y Villarino.

Después del incidente vial que ocurrió el lunes por la noche que tuvo como saldo a cuatro personas heridas, se confirmó que permanecen hospitalizados.

De acuerdo a lo que se informó, de fuentes oficiales, uno de los jóvenes permanece internado en observación en la sala de hombres del hospital de Complejidad Media.

Mientras que los demás que llegaron a la guardia, una vez evaluados fueron derivados al Sanatorio Plaza Huincul porque contaban con la cobertura de la obra social.

El incidente en cuestión ocurrió cuando colisionaron en la esquina mencionada una camioneta gris y un Fiat 147 en el que se desplazaban los cuatro heridos, tres varones y una mujer. Como consecuencia del fuerte impacto, este rodado menor dio contra otra camioneta de color blanco que estaba estacionada.

Mientras que la gris terminó contra un paredón y sobre la vereda nordeste, según informó el jefe del cuartel de bomberos voluntarios que acudió al lugar con seis voluntarios.

En el hecho también tomaron intervención la Policía, la división Tránsito de Plaza Huincul, Protección Civil y el servicio de ambulancia del hospital local.