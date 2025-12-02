Colorido y creatividad en el cierre de talleres de capacitación en Cutral Co

Hoy se concretó el cierre anual de las capacitaciones que se dictan en los diferentes barrios de Cutral Co a través de la Secretaría de la Mujer y Diversidad. Estas propuestas permiten a cientos de vecinas acceder gratis a una formación que, en muchos casos, pueden transformarse en una salida laboral.
En el acto de cierre que se hizo hoy en la sede de la mutual policial de Belgrano y San Martín contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, la secretaria del área, Carolina Alarcón, las capacitadoras y las asistentes junto a sus familias.
El cierre permitió además la exposición de los trabajos logrados a lo largo de este ciclo. Los siguientes son los talleres participantes: Pintura en tela, decorativa, muñequería Soft, country a cargo de Patricia Bustamante; Peluquería, diseños de colores, a cargo de María Rosana Cofré; Huerta Orgánica, por Paola Freire; de Pinturas en maderas, estampado en tela, y Dibujo artístico por Carina Gutiérrez; Peluquería, trenzas y peinado, a cargo de Marieta Mella.
Se dictó también tejido a crochet, dos agujas por Isabel Molina; peluquería, diseños en colores de fantasía, por Lecia Quezada; Estela Rivera enseñó peluquería, trenzas y peinado; Roxana Rubilar brindó el de artesanías, Duende y adornos navideños; y Claudia Torres el de pintura en madera, pintura decorativa y estampado en tela.