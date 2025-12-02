Colorido y creatividad en el cierre de talleres de capacitación en Cutral Co

Las capacitaciones fueron gratuitas.

Hoy se concretó el cierre anual de las capacitaciones que se dictan en los diferentes barrios de Cutral Co a través de la Secretaría de la Mujer y Diversidad. Estas propuestas permiten a cientos de vecinas acceder gratis a una formación que, en muchos casos, pueden transformarse en una salida laboral.

En el acto de cierre que se hizo hoy en la sede de la mutual policial de Belgrano y San Martín contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, la secretaria del área, Carolina Alarcón, las capacitadoras y las asistentes junto a sus familias.

El cierre permitió además la exposición de los trabajos logrados a lo largo de este ciclo. Los siguientes son los talleres participantes: Pintura en tela, decorativa, muñequería Soft, country a cargo de Patricia Bustamante; Peluquería, diseños de colores, a cargo de María Rosana Cofré; Huerta Orgánica, por Paola Freire; de Pinturas en maderas, estampado en tela, y Dibujo artístico por Carina Gutiérrez; Peluquería, trenzas y peinado, a cargo de Marieta Mella.

Se dictó también tejido a crochet, dos agujas por Isabel Molina; peluquería, diseños en colores de fantasía, por Lecia Quezada; Estela Rivera enseñó peluquería, trenzas y peinado; Roxana Rubilar brindó el de artesanías, Duende y adornos navideños; y Claudia Torres el de pintura en madera, pintura decorativa y estampado en tela.