Turf: Vuelve la actividad a la ciudad de Cutral Co

En la jornada de hoy los presidentes de las dos comisiones de Turf de la ciudad de Cutral Co Néstor Almendra, representante del Club Hípico Viento Sur, y Raúl Soto, presidente del Club Hípico Corceles fueron recibidos por el intendente Ramón Rioseco.
Con el acompañamiento del Municipio, se llegó a un acuerdo para que la actividad turfística y las carreras vuelvan a desarrollarse en el Club Hípico Viento Sur.
Se realizará una carrera por cada comisión, de manera alternada, iniciando en el mes de diciembre del corriente año.