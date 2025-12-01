Transportistas de Cutral Co y Huincul en alerta: denuncian que hay incumplimiento de normas

Acudieron al municipio huinculense para poner en conocimiento una empresa hace servicios y no cumple los requisitos.

Transportistas reunidos en la cámara de Empresarios de Transporte de Pasajeros de Cutral Co y Plaza Huincul acudieron al municipio de Plaza Huincul para entregar un petitorio y dar a conocer la situación que les preocupa porque una de la firmas que prestaba servicios para YPF, en refinería quedó fuera del servicio. La licitación fue adjudicada a otra firma, que según denuncias los transportistas, no cumplen con los requisitos de antigüedad y tributos municipales.

En el petitorio que entregaron en mano al intendente Claudio Larraza, quien además los recibió, se describe la situación.

En este caso, el gerente de El Duende SRL, describió que existe un “grave incumplimiento a las normativas municipales vigentes, por parte de la Empresa de Transporte ETAP SRL”. En el caso de El Duende, prestó servicios para YPF desde el 2012, y efectuó el transporte de personal con minubes desde Cutral Co y Plaza Huiincul hasta la refinería de YPF. Cuenta con 20 empleados directos y 30 indirectos de la comarca petrolera.

En la nota, se informó que la compañía llamó a una nueva licitación y la nueva adjudicataria es “Empresa ETAP SRL al no ser de la localidad no cumple con la normativa vigente, ordenanza municipal N° 1140/07 que regula la actividad comercial del Transporte de Pasajeros”.

En este sentido, recordaron que la norma establece la obligatoriedad de cumplir con los requisitos enunciados en los artículos N° 2 con residencia: “deberá acreditar cinco (5) años inmediatos anteriores a la presentación de la nota solicitud licencia comercial”; el artículo 4° que los vehiculos deberán estar radicados en la localidad; y el artículo 5° deberá encontrarse al día con el pago de las tasas y canon municipales.

La misma nota explicó que “esta empresa no se encuentra inscripta en el listado de empresas comprendidas dentro del Compre Neuquino y; además; no posee certificación por Adeneu como empresa neuquina”.

Y piden que en el caso de la firma si se desempeña en la zona y no cumple los requisitos que “se apliquen las multas y sanciones correspondientes por incumplimiento de la normativa”.

Asimismo, solicitó que “se le informe a la firma YPF SA a que la adjudicataria del contrato de Transporte correspondiente deberá cumplir con la normativa municipal vigente citada”.

Se espera que para mañana, la misma modalidad se lleve adelante en Cutral Co.