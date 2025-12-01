Jeremias Tieri cierra un año de dominio: Campeón de la A7 del Rally Neuquino

Entrevista con el campeón

Jeremías Tieri, piloto de la clase A7 del Rally Neuquino, celebró la consecución del campeonato de su categoría. El título se definió una fecha antes, durante el Rally de Junín. Tieri calificó a la carrera de Junín como durísima, con muchos autos, mucho calor y caminos con peligro y velocidad.

El balance del año resulta más que positivo para el equipo. El automóvil Polo que utilizaron desde el inicio en El Chañar mostró contundencia: no tuvo paradas en todo el año. En un total de nueve carreras disputadas, el equipo logró subir al podio en siete ocasiones, sumando cinco victorias.

Tieri enfatizó que el resultado representa un premio para todos los integrantes del equipo y la familia, pues han insistido en la competencia tras un año o un año y medio donde los resultados no llegaban. Se formó un buen grupo de trabajo, tanto en el interior del auto como en la asistencia, con los mecánicos del MB Competición.

Participación y Perspectivas Futuras

Además de las pruebas provinciales, Tieri compitió en el Rally Regional y en el Rally Argentino, específicamente en la categoría Junior, utilizando un auto alquilado para esta última experiencia. Esta participación entregó un aprendizaje valioso para el piloto.

Respecto a la última fecha del calendario, el Rally de Cutral Co, Tieri tiene mucha expectativa y desea cerrar el año de la mejor forma. El piloto considera que los caminos de Cutral Co se encuentran entre los mejores de la zona y la gente que asiste es muy aficionada a la actividad.

Mirando al próximo año, la defensa del título en la A7 es una probabilidad. La categoría evoluciona con el armado de autos de nueva generación, lo que Tieri ve como un desafío al querer seguir marcando tiempos importantes con su auto, que es de una generación anterior. El equipo está evaluando si cambiar de categoría o no, pero planean disfrutar del campeonato al menos por un mes más.

Agradecimientos al Equipo y Patrocinadores

El campeón dedicó un extenso espacio a agradecer a quienes hicieron posible el logro. Entre los mencionados están:

PVCR y MB Competición .

. Su navegante, Caco Almeira de Zapala, quien realizó un gran esfuerzo para participar.

de Zapala, quien realizó un gran esfuerzo para participar. El motorista Gerardo Tapat , quien preparó un motor que no tuvo fallas durante el año.

, quien preparó un motor que no tuvo fallas durante el año. Fabián Escobar (“el flaco de las cajas”), encargado del sistema de caja.

(“el flaco de las cajas”), encargado del sistema de caja. Sebastián Bese de Powerho House , que realiza la repro y demás trabajos en el taller local.

, que realiza la repro y demás trabajos en el taller local. La familia, amigos, y la gente de toda la provincia, incluyendo Cutral Co, Plaza y Zapala, por el apoyo y los mensajes.

Tieri señaló que el objetivo se cumplió y expresó su gratitud por la cantidad de personas que colaboraron con su presencia o con mensajes de acompañamiento.