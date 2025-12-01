Se realizó jornada por el Día Mundial del Sida en el hospital

Con el objetivo de fortalecer la prevención, el acceso a la información y la promoción de la salud.

En el marco del Día Mundial del Sida, este lunes 1 de diciembre se desarrolló una jornada abierta a la comunidad en el hall del hospital Cutral Co Plaza Huincul “Aldo Maulú”, con el objetivo de fortalecer la prevención, el acceso a la información y la promoción de la salud.

La propuesta reunió a equipos del CIAPS, la Coordinación de Epidemiología a cargo de la Dra. Ana Petronace, el área de Nutrición, el servicio de Inmunizaciones y personal de la Municipalidad de Cutral Co. A lo largo de la actividad se realizaron test rápidos de VIH, se ofreció información actualizada sobre los tratamientos disponibles y se brindó asesoramiento sobre el calendario de vacunas y su importancia en el cuidado integral de la salud.

Además, se entregó folletería, preservativos y material informativo, junto con acciones de sensibilización orientadas a derribar mitos, promover el cuidado responsable y garantizar el acceso a herramientas de prevención.

Desde la organización destacaron que la jornada tuvo como eje central acercar el sistema de salud a la comunidad, reforzando el compromiso de la provincia y de las instituciones locales con políticas de salud pública inclusivas y accesibles.

La iniciativa se desarrolló en consonancia con las acciones globales que, cada 1 de diciembre, buscan visibilizar la importancia del diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y la construcción colectiva de una sociedad libre de estigmas.