Invitan al cierre anual de las capacitaciones barriales de Cutral Co

Mañana martes 2 de diciembre, en una jornada que se desarrollará de 9 a 15 horas en el salón Mutual Policial

Cutral Co, a través de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, llevará adelante el cierre anual de las capacitaciones barriales el mañana martes 2 de diciembre, en una jornada que se desarrollará de 9 a 15 horas en el salón Mutual Policial, ubicado en la intersección de San Martín y Belgrano.

El evento reunirá a las y los participantes de los distintos talleres que se dictaron durante el año en los barrios de la ciudad. Como parte de la propuesta, se realizará una exposición y venta de los trabajos producidos en cada capacitación, con el objetivo de visibilizar los aprendizajes alcanzados y promover la economía familiar.

Entre las áreas de formación que se presentarán se encuentran:

Huerta

Artesanías

Taller Navideño

Tejido

Peluquería

El cierre anual estará abierto a toda la comunidad, que podrá recorrer los stands, conocer el trabajo realizado y apoyar a las y los emprendedores locales.