Gerente de NAO ofreció pagar 4 millones de pesos tras la tragedia y generó indignación

La querella pidió la compra de autobomba para los bomberos de Huincul, Cutral Co, Plottier, Centenario y Neuquén y la oferta fue de 800 mil pesos para cada uno

La comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul, aún marcada por la tragedia de la explosión en la refinería New American Oil (NAO) en septiembre de 2022, enfrenta una nueva ola de indignación tras la resolución judicial que beneficia al gerente general de la destilería y la posterior oferta económica de reparación.

Rodrigo Arias, gerente general de NAO, accedió a la suspensión de juicio a prueba (probation), logrando así evitar el juicio oral por la muerte de los tres operarios: Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

La decisión de conceder la probation a Arias, acusado por el delito de estrago culposo agravado por el resultado, fue dictada por un tribunal de Impugnación el 29 de agosto de 2025, revocando una decisión previa del Juez de Garantías, Diego Chavarría Ruiz. El abogado defensor de Arias argumentó que su defendido carece de antecedentes penales y no es funcionario público.

¿Qué pasó en la audiencia del viernes?

La furia de las familias de las víctimas y los querellantes se intensificó al conocerse la cifra ofrecida por Arias y la empresa NAO como “reparación” económica, una condición usual de la probation. En una audiencia realizada el viernes 28 de noviembre para definir las condiciones de la medida, la respuesta de Arias y la empresa fue la de ofrecer 4 millones de pesos, a pagar en cuotas.

Los querellantes, quienes han manifestado que “no puede haber reparación posible frente a la pérdida de tres vidas” y que lo que buscan es “juicio y condena”, calificaron inmediatamente esta cifra como “una verdadera burla” y “una cifra miserable”.

“Así de poco vale la vida humana para esta refinería”, expresaron los familiares, señalando que la empresa “factura en dólares” y pretende limpiar culpas con una suma que apenas representa 800.000 pesos por cada cuartel de bomberos. Los familiares manifestaron sentir “tristeza, bronca e indignación” al considerar que se vuelve a “minimizar el dolor” y “menospreciar vidas”.

Cabe destacar que los querellantes habían solicitado que, en caso de aceptarse la probation con una reparación económica, el dinero fuera destinado a la compra de cinco autobombas para los bomberos de Plaza Huincul, Cutral Co, Plottier, Centenario y Neuquén que combatieron el incendio el 22 de septiembre de 2022 durante más de ocho horas, arriesgando sus propias vidas. Los bomberos de Huincul ya recibieron un vehículo, pero no los demás cuarteles mencionados.

Mientras el gerente Arias, quien tenía su base en Buenos Aires, recibe la suspensión de juicio a prueba, cinco imputados restantes seguirán camino al juicio oral. Entre ellos se encuentran el jefe de planta, Guido Torti; el jefe de mantenimiento, Silvio Saibene; la licenciada en Seguridad e Higiene, Gimena Brillo; el auditor externo Alfredo Eduardo Novaro; y la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González. Estos cinco imputados están acusados por el delito de estrago doloso en calidad de autores.

Las familias de las víctimas, que ya habían solicitado la inhabilitación de la empresa por falta de mantenimiento, aseguraron que seguirán “exponiendo a estos empresarios miserables” y manteniendo vivo el reclamo de justicia, honrando la memoria de “Fer, Gonza y Víctor”. Los familiares continúan con actividades y concentraciones periódicas para mantener activo el pedido de justicia y la pronta realización del juicio.