Figueroa sobre salarios estatales: “Neuquén es la única provincia con actualización por IPC”

El gobernador insistió en que la discusión salarial debe analizarse dentro de un escenario de caída de recursos y de medidas nacionales que impactan en las cuentas provinciales.

El gobernador planteó que en la discusión salarial conviven “dos modelos”: el esquema nacional, que propone un aumento anual del 10%, y la continuidad del sistema local de actualización por inflación. También advirtió por la caída de ingresos provinciales.

El gobernador Rolando Figueroa se refirió este lunes a las negociaciones salariales que mantiene el gobierno provincial con los gremios estatales y afirmó que en el debate “hay dos modelos en juego”. Según explicó, uno es el que “pide Nación”, basado en un 10% de incremento anual; el otro es “un proyecto a la neuquina”, que busca sostener la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigente en la provincia.

“No hay provincia en la Argentina que tenga la actualización por IPC”, señaló Figueroa, y destacó que se realiza “un gran esfuerzo” para mantener este mecanismo en el marco del actual contexto económico. “Ojalá que todos puedan entender de qué manera estamos trabajando. Acá no se siguen intereses solo sectoriales”, expresó.

Advertencia por la caída de ingresos

El mandatario provincial explicó que la baja en el valor del petróleo y un tipo de cambio que evoluciona por debajo de la inflación alteraron por completo los precios relativos. “Si tenemos un escenario donde declinan los ingresos, tenemos que hacer un sacrificio. Los ingresos son de todos los neuquinos, esto lo tenemos que tener en claro”, afirmó.

Figueroa sostuvo que, pese a los anuncios de récords de producción hidrocarburífera, los recursos que ingresan a la provincia son menores que en 2023. “Cuando leemos en los diarios ‘récord de producción’, no quiere decir ‘récord de ingresos’, porque en realidad los ingresos son menos”, remarcó.

Contexto y continuidad del modelo local

El gobernador insistió en que la discusión salarial debe analizarse dentro de un escenario de caída de recursos y de medidas nacionales que impactan en las cuentas provinciales. “Tenemos que ser conscientes del escenario y analizar el contexto como un todo. Esa es la mirada que debemos tener presente”, concluyó.