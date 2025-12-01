“El Sueño de la Semilla” brilló en Cutral Co

La propuesta artística combinó danza folclórica, teatro físico, música ritual, cine y animación

El Centro Cultural José H. Rioseco se colmó este fin de semana para presenciar “El Sueño de la Semilla (Nguilliu Pewma)”, una producción local de gran escala realizada por el Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co, bajo la dirección coreográfica de Emmanuel “Rulo” Hernández y Gabriela Marín.

La propuesta artística combinó danza folclórica, teatro físico, música ritual, cine y animación para narrar, desde una mirada contemporánea, el recorrido simbólico de una semilla y su relación con la naturaleza, la humanidad y la cosmovisión mapuche. Con una puesta inmersiva y el despliegue de 18 bailarines en escena, la obra obtuvo una ovación de pie por parte del público.

El espectáculo fue impulsado por la Municipalidad de Cutral Co y la Subsecretaría de Cultura y Educación, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer el desarrollo artístico local.

El director de la obra, Ignacio Bueno, destacó la variedad de lenguajes escénicos que integran la propuesta:

“Si bien el hilo conductor es el baile, también tiene momentos intervenidos de cine, animación, juegos y música. Y desde que se planta la semilla, los humanos y la naturaleza acompañan su sueño”, explicó.

Además, agradeció “al señor Intendente, a Walter Mardones (Jefe de Gabinete y Gobierno) y a Cintya Ferreyra Mesa (Subsecretaria de Cultura y Educación), quienes fueron los primeros en plantar la semilla de esta obra”.

“El Sueño de la Semilla” se consolida así como una de las producciones culturales locales más destacadas del año, reafirmando el crecimiento y la proyección del movimiento artístico en la comarca.