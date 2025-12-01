El Registro Civil Móvil regresa a Cutral Co

El viernes en el barrio 25 de Mayo

El servicio llegará a Cutral Co en el mes de diciembre para que los vecinos y vecinas de la comarca puedan realizar los trámites que permite el registro civil móvil.

El viernes 5 de diciembre, en la plaza “El Verde” del barrio 25 de Mayo, se ubicará el Registro Civil Móvil. El horario de atención es desde las 9 hasta las 14 horas.

Los trámites que se pueden realizar para los DNI son los siguientes:

– DNI sin cargo

– DNI regular o actualización

– DNI exprés $18.500

– DNI personas extranjeras $14.000

– DNI exprés personas extranjeras $25.000

Mientras que el otro trámite que se puede realizar es el Pasaporte con un costo de $70.000 o el Pasaporte Exprés con un costo de $150.000. Recordar que solo se entregan 50 turnos y que es por orden de llegada.