El coro Amulén presentará su Cantata Navideña en Cutral Co

La presentación se realizará al finalizar la misa de las 20, en la Parroquia San Juan Bosco

El próximo domingo 7 de diciembre, el Coro Polifónico Amulén ofrecerá su tradicional Cantata Navideña en la Parroquia San Juan Bosco de Cutral Co. La presentación se realizará al finalizar la misa de las 20, y estará abierta a toda la comunidad.

La actividad tendrá además un fin solidario: se solicita a quienes asistan colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a acompañar a familias de la comunidad en esta época del año.

Desde la organización destacaron que se trata de “una noche especial, para reencontrarse con los villancicos y el espíritu navideño que recuerda que la Luz está cerca”. El repertorio incluirá piezas tradicionales y arreglos corales interpretados por el conjunto local.