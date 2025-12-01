Cutral Co: un triple choque dejó a varios heridos y cuantiosos daños

Fue en la intersección de las calles Mari Menuco y Villarino en el barrio Parque Este.

Un triple choque que obligó a derivar al menos a cuatro personas a la guardia del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y arrojó cuantiosos daños materiales. Se vieron involucrados una camioneta y un automóvil que impactaron primero y finalmente otra camioneta estacionada también estuvo en el incidente. La primera camioneta terminó contra un paredón y arriba de la vereda.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co, su jefe, Darío Campos explicó a este medio que una dotación con seis integrantes acudió al lugar y asistió a tres de los ocupantes del Fiat 147 que fue el más afectado. Había una cuarta persona que ya había sido trasladada en la ambulancia a la guardia local para ser atendida.

El incidente fue en las calles Mari Menuco y Lago Villarino del barrio Parque Este. La ambulancia hizo al menos dos viajes para trasladar a los heridos, de acuerdo a lo que se indicó.

Los bomberos después de colaborar con las personas lesionadas, realizaron las tareas de prevención con el retiro de la batería y de los fluidos.

La camioneta de color gris y el auto chocaron en la esquina sudeste, tal como informó Campos. La primera camioneta terminó su marcha contra un paredón y sobre la vereda de una vivienda. “El paredón no tenía riesgo de derrumbe, según informó el jefe del cuartel.

La camioneta blanca que permanecía estacionada también terminó muy dañada aunque el Fiat 147 quedó con cuantiosos daños.

Hasta el lugar llegó el personal de Protección Civil, de la Policía de Tránsito además del sanitario y de bomberos. Sin embargo, el jefe del cuartel explicó que fue bastante dificultoso el arribo al sitio porque las calles son angostas y la gran cantidad de gente que se agolpó a observar lo que había ocurrido.