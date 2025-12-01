ATEN Capital rechazó por unanimidad la oferta salarial

La negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) comenzó diciembre con un revés contundente. Las seccionales de ATEN Capital y Centenario, las más numerosas de la provincia, rechazaron por unanimidad la propuesta oficial que planteaba prorrogar por seis meses la actualización salarial automática por IPC.

Rechazo total en las primeras asambleas

En Centenario, cerca de 400 docentes participaron este lunes de la asamblea y votaron el rechazo unánime a la oferta. A media mañana, se replicó el mismo resultado en Neuquén capital, donde la secretaria general Angélica Lagunas confirmó que la moción de rechazo también fue aprobada sin votos a favor.

La votación general quedó de la siguiente manera:

2.293 votos : rechazo con medidas de fuerza

: rechazo con medidas de fuerza 143 votos : rechazo sin medidas

: rechazo sin medidas 3 abstenciones

Las conclusiones de ambas seccionales marcaron una tendencia clara: para los docentes, extender el esquema del IPC sin incorporar otros componentes de recomposición salarial no garantiza sostener el poder adquisitivo.

Debate interno y posibles medidas

Lagunas señaló que dentro del gremio ya se discuten los pasos a seguir. Mientras el sector del TEP —referenciado en Marcelo Guagliardo— propone no avanzar con medidas inmediatas, otros espacios impulsan activar un plan de lucha a partir del 11 de diciembre, fecha de la próxima reunión paritaria, con una posible movilización.

El Gobierno pretendía cerrar el acuerdo antes del receso

ATEN cuenta con 22 seccionales en toda la provincia y los resultados del resto se conocerán en las próximas horas. Sin embargo, el rechazo de Capital y Centenario anticipa un escenario difícil para el Ejecutivo, que buscaba cerrar rápidamente la paritaria para asegurar previsibilidad al inicio del ciclo lectivo 2026.

Qué decía la propuesta oficial

Según el acta presentada en la mesa paritaria, el Gobierno propuso:

Mantener la actualización automática por IPC durante enero-junio de 2026.

durante enero-junio de 2026. Realizar dos actualizaciones: abril y julio de 2026 .

y . En abril, aplicar la variación del IPC acumulada de enero, febrero y marzo sobre el salario de marzo.

En julio, aplicar la variación acumulada de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en abril.

El rechazo generalizado obliga ahora al Ejecutivo a revisar la propuesta si pretende evitar un conflicto docente que podría comprometer el inicio de las clases el próximo año.