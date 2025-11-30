Vecinales de Plaza Huincul y el jardín 3 realizaron una jornada sobre derechos de la niñez

En el barrio Otaño

La dirección de Vecinales participó este jueves una jornada comunitaria en la plaza del barrio Otaño, en conjunto con la escuela infantil 3 y la participación de presidentes barriales. La actividad estuvo enfocada en la promoción de los derechos de niños y niñas, bajo el lema “Ejerciendo ciudadanía en la plaza, a la luz de la Ley 2302”.

Durante la jornada, los vecinos y familias del sector participaron de propuestas recreativas, juegos, actividades artísticas y muestras preparadas por los alumnos. Las docentes de la institución educativa encabezaron la iniciativa, que tuvo como eje principal fomentar el derecho de los niños a expresarse, ser escuchados y ocupar los espacios públicos como ámbitos de encuentro y participación.