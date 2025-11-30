Vecinales de Plaza Huincul y el jardín 3 realizaron una jornada sobre derechos de la niñez

La dirección de Vecinales participó este jueves una jornada comunitaria en la plaza del barrio Otaño, en conjunto con la escuela infantil 3 y la participación de presidentes barriales. La actividad estuvo enfocada en la promoción de los derechos de niños y niñas, bajo el lema “Ejerciendo ciudadanía en la plaza, a la luz de la Ley 2302”.
Durante la jornada, los vecinos y familias del sector participaron de propuestas recreativas, juegos, actividades artísticas y muestras preparadas por los alumnos. Las docentes de la institución educativa encabezaron la iniciativa, que tuvo como eje principal fomentar el derecho de los niños a expresarse, ser escuchados y ocupar los espacios públicos como ámbitos de encuentro y participación.