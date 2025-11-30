Torneo Oficial: Lifune suspendió toda la actividad por las lluvias en Neuquén

Alianza debía jugar en reserva y primera frente a Patagonia en la capital neuquina

Los partidos que se tenían que disputar en la jornada de hoy por una nueva fecha de Lifune quedaron suspendidos.

Alianza debía jugar en reserva y primera frente a Patagonia en la capital neuquina, pero quedó suspendido.

Rivadavia jugó ayer frente a Bicicross en Senillosa. Fue derrota en primera por 1 a 0 y empate en reserva.

Petrolero jugaba frente a San Patricio pero el Santo disputa su partido por el Torneo Regional Amateur en Bariloche.

Los partidos suspendidos fueron reprogramados para mañana pero sujetos a las condiciones climáticas en la zona.