Servicio de agua afectado en Cutral Co y Plaza Huincul por fallas eléctricas en Buena Esperanza

Las cisternas de ambas ciudades están siendo abastecidas de manera provisoria a través del Sistema Barreales.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul que el servicio de agua potable se encuentra afectado debido a los inconvenientes eléctricos provocados por la fuerte tormenta que se registra en la región.

Según detallaron desde el organismo, las fallas se originaron en el Sistema Buena Esperanza, lo que impide su normal funcionamiento. Mientras el personal de mantenimiento trabaja en la reparación y solución del problema, las cisternas de ambas ciudades están siendo abastecidas de manera provisoria a través del Sistema Barreales.

Esta situación obliga a implementar cortes de suministro en distintos momentos del día, con el fin de administrar el caudal disponible y garantizar la provisión esencial en los sectores más críticos.

El EPAS pidió a la comunidad mantener la prudencia en el consumo y utilizar el recurso únicamente para necesidades básicas hasta tanto se normalice el servicio.

Para consultas o requerimientos, el organismo puso a disposición su línea gratuita: 0800 222 4827.

Desde el ente provincial informaron que continuarán trabajando hasta restablecer el funcionamiento habitual del sistema.