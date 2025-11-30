Se realizó en Cutral Co el Curso Inicial para Navegantes de Rally

Una capacitación que convocó a aficionados y deportistas vinculados al automovilismo local y regional.

Este sábado se desarrolló en Cutral Co el Curso Inicial para Navegantes de Rally, una capacitación que convocó a aficionados y deportistas vinculados al automovilismo local y regional. La actividad fue acompañada por el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, quien destacó la importancia de promover instancias formativas para fortalecer la disciplina.

El curso estuvo a cargo del navegante de trayectoria internacional Emanuel “Ema” Cortés, reconocido por su experiencia en competencias de rally y por su trabajo en formación de nuevos navegantes. La propuesta fue gratuita y contó con el apoyo de la Municipalidad de Cutral Co y del Concejo Deliberante.

Durante la jornada se abordaron contenidos esenciales para la práctica del rally, entre ellos el uso y manipulación de tarjetas de control horario, la confección de hojas de ruta, medidas de seguridad e indumentaria adecuada, procedimientos preventivos y actuación en caso de accidentes, además de técnicas de señalización mediante pancartas y el uso de aplicaciones específicas.

La capacitación se desarrolló en el auditorio de la Cámara de Comercio y reunió a un numeroso grupo de inscriptos, interesados en adquirir nuevas herramientas y compartir experiencias que contribuyan al crecimiento del deporte motor en la región.