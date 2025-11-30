La Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas celebró su 22° aniversario en Cutral Co

Con el espectáculo “A Celebrar la Música”, una presentación que volvió a demostrar el nivel artístico y el crecimiento del programa local.

Con el Centro Cultural José Héctor Rioseco repleto, la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co celebró su 22° aniversario con el espectáculo “A Celebrar la Música”, una presentación que volvió a demostrar el nivel artístico y el crecimiento del programa local.

Bajo la dirección musical y los arreglos del maestro Marcelo Chevalier, y con la coordinación general del programa a cargo de la licenciada Ailén Vázquez, el concierto se desarrolló en tres bloques: un inicio con repertorio clásico, una segunda parte dedicada a autores argentinos y un cierre especial que incluyó la presentación de las y los nuevos integrantes.

A lo largo de la noche, las y los jóvenes músicos desplegaron obras de gran dificultad técnica, variedad rítmica y arreglos complejos, mostrando disciplina, preparación y un fuerte compromiso con la formación musical.

Entre los testimonios más emotivos se destacó el de Joaquina Montivero, integrante de la orquesta, quien expresó: “Es mi vida esto. Definí que voy a ser violinista. Me representa en todo. Mi sueño es ser solista y triunfar. Acá todos somos familia y todos somos como hermanos”.

El maestro Chevalier también explicó el proceso de incorporación de nuevos integrantes: “Los profesores entregan instrumentos a chicos de Cutral Co y Plaza Huincul. Les enseñan a leer y escribir música, y a tomar clases de técnica. Luego eligen su instrumento y, a partir de ahí, comienza el trabajo”.

Finalmente, adelantó que la orquesta volverá a presentarse el 11 de diciembre, en una nueva propuesta musical abierta a toda la comunidad.